Международный валютный фонд (МВФ) ожидает рост ненефтяного сектора экономики Азербайджана в 2018 году на уровне четырех процентов, говорится в сообщении, распространенном по итогам визита миссии фонда в Баку. Об этом сообщает «Тренд».
Международный валютный фонд (МВФ) ожидает рост ненефтяного сектора экономики Азербайджана в 2018 году на уровне четырех процентов, говорится в сообщении, распространенном по итогам визита миссии фонда в Баку. Об этом сообщает «Тренд».
Дата: 2017/12/15 22:15
Раздел: Азербайджан, Экономика
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