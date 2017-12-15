Международный валютный фонд (МВФ) ожидает рост ненефтяного сектора экономики Азербайджана в 2018 году на уровне четырех процентов, говорится в сообщении, распространенном по итогам визита миссии фонда в Баку. Об этом сообщает «Тренд».