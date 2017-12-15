Китай показал эмблемы Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года в Пекине. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на твиттер игр.

Агентство Xinhua пишет, что верхняя часть эмблемы символизирует конькобежца, а нижняя — лыжника. Динамические линии в середине представляют собой горы, следы в снегу и шелковые ленты, которые часто используются китайцами во время празднования Нового года по лунному календарю.

Эмблема Паралимпийских игр является абстрактным изображением спортсмена, который борется за победу, подчеркивая дух соревнований и вдохновение.