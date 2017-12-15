Некоторым школам в Азербайджане в определенных рамках будет предоставлена автономия в выборе предметов и содержания образования.

Об этом в пятницу сказал журналистам заведующий отделом министерства образования по программам развития образования Эмин Амруллаев.

По его словам, которые приводит «Тренд», в разрабатываемых в связи с системой курикулума новых стандартах будет отражен вопрос предоставления в определенных рамках школам с тем или иным уклоном автономии в выборе предметов и содержания образования

«Нынешняя система курикулума не позволяет это сделать. На начальном этапе это будет распространяться на очень небольшое количество школ, которые выберет министерство образования. Школы получат автономию в выборе преподаваемых предметов», — сказал Аруллаев.

Заведующий отделом добавил, что в настоящее время новые стандарты представлены на общественное обсуждение.