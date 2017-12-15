В Азербайджане могут запретить передавать земли, на которых расположены кладбища, в частную собственность.

Данный вопрос нашел отражение в дополнении в закон «Об управлении муниципальными землями», которое обсуждалось в пятницу на заседании комитета Милли Меджлиса (парламента) по вопросам аграрной политики.

Как сообщает «Тренд», согласно предложенному дополнению, к существующему в действующем законодательстве перечню муниципальных земель, которые не могут быть переданы в частную собственность, добавлены также земли, на которых расположены кладбища.

Изменение рекомендовано к обсуждению на очередном пленарном заседании парламента.