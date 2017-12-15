Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства приняли участие в открытии новопостроенного пункта управления тактического учебного городка.

Во время доклада об учебном городке и пункте управления было отмечено, что здесь создана необходима инфрастуктура для размещения привлекаемого к учениям личного состава. Об этом информирует официальный сайт Минобороны Азербайджана.

В тактическом учебном городке, построенном в соответствии с условиями, приближенными к боевым, предусмотрено проведение занятий по огневой подготовке, обучению и отработке способов выполнения боевых задач с целью усовершенствования практических навыков по управлению различной боевой и специальной техникой в сложных рельефных и погодных условиях.

Затем министру обороны были представлены образцы различных боевых средств и технического оборудования, изготовленных в рамках меморандума о сотрудничестве в военно-технической сфере и в области образования, подписанного между Военной Академией Вооруженных сил и Национальной Академии Наук Азербайджана, а также продемонстрированы их боевые возможности.