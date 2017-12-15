В основе ускорения процесса индустриализации в Азербайджане лежат наша политика и вера инвесторов.

Об этом в пятницу сказал, в частности, президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу на встрече с коллективом Сумгайытского химико-промышленного парка.

Глава государства отметил, что сегодня Сумгайыт является вторым после Баку большим промышленным городом на Южном Кавказе.

«Здесь создаются промышленные предприятия, отвечающие самым высоким стандартам. Это означает создание новых рабочих мест. Как мне сообщили, в настоящее время в Сумгайытском химико-промышленном парке работают более восьми тысяч людей — как в строительстве, так и в управлении предприятиями. В будущем эта цифра еще более вырастет. Значит, в Сумгайыте все вопросы, связанные с безработицей, найдут свое решение. Мы и в дальнейшем будем оказывать поддержку для всестороннего развития Сумгайыта», — сказал президент Азербайджана, слова которого приводит «Тренд».

Что касается создания промышленных зон, то президент Ильхам Алиев отметил, что этот процесс получил в стране большой размах.

«Начал функционировать Нефтчалинский промышленный квартал, аналогичные зоны создаются в Гаджигабульском, Масаллинском, Сабирабадском районах. На начало следующего года запланировано открытие первой крупной фабрики в Мингячевирском парке легкой промышленности. То есть, процесс индустриализации в Азербайджане идет ускоренными темпами», — сказал президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что в основе этого лежат политика страны, вера зарубежных и местных инвесторов.

«Потому что инвестиции привлекаются только в стабильные страны. Азербайджан одна из тех стран, которая обладает прекрасным международным авторитетом, успешно развивается с экономической точки зрения. По подсчетам Давосского форума, страна по конкурентоспособности экономики занимает 35-е место. Начало работы семи предприятий сегодня в Сумгайыте, а также запуск подстанций, питающих эти предприятия, еще раз показывает нашу успешную политику, и мы успешно завершаем 2017 год”, — сказал президент Ильхам Алиев.