Международная федерация футбола (ФИФА) пригрозила сборной Испании отстранением от чемпионата мира-2018. Об этом сообщает российский интернет-сайт «Лента.ру» со ссылкой на El Pais.

ФИФА направила письмо в Королевскую испанскую федерацию футбола (RFEF). В нем сообщается о возможном недопуске команды до мундиаля, если правительство страны продолжит вмешиваться в выборы нового президента этой организации. Сейчас RFEF временно возглавляет Хуан Ларреа, после того как в отставку ушел обвиненный в коррупции Анхель Мария Вильяр.