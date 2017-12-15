Азербайджанская грузовая авиакомпания Silk Way West Airlines выполнила первый прямой рейс из Баку в Сан-Паулу (Бразилия). 15-часовый полет из Международного аэропорт Гейдар Алиев в Международный аэропорт Виракопус на современном лайнере Boeing 747-8F стал самым длинным за всю историю авиакомпании. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе авиакомпании Silk Way Airlines.

Груз в количестве 36 тонн был отправлен из Китайской Народной Республики для компании производителя автомобилей в Бразилии.

Авиакомпания Silk Way West Airlines приступила к своей деятельности 19 июня 2012 года, с момента выдачи Сертификата Оператора Государственной администрацией гражданской авиации Азербайджана. В настоящее время флот авиакомпании Silk Way West Airlines состоит из самолетов Вoeing 747-8F и Вoeing 747-400F.

Авиакомпания Silk Way West Airlines выполняет регулярные полеты в различные регионы мира – Азию, Европу, Ближний Восток и Северную Америку, используя Международный аэропорт Гейдара Алиева в качестве транзитного хаба, связывающего континенты друг с другом.