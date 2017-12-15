Татьяна Миткова расскажет о жизни великого баритона в новом документальном проекте «Муслим Магомаев. Возвращение», который снят в рамках цикла НТВ-Видение.

Об этом информирует «Российская газета».

Музыкальный олимп СССР невозможно представить без выдающегося баритона — Магомаева. Точно так же, как космонавтику — без Гагарина или хоккей — без Харламова.

Муслим Магомаев рано прославился и, как ни странно для советской действительности, сразу и на Западе. Азербайджанец по происхождению, он соединил в своем творчестве Восток и Запад, Европу и Союз, рок-н-ролл и классику. Это можно было бы назвать world music, если бы такой термин существовал тогда. И даже не странно, что первый успех Магомаев снискал за рубежом: на VIII Всемирнй фестиваль молодежи и студентов в Хельсинки прибыл оркестр радио и телевидения Азербайджана с Магомаевым в качестве единственного солиста. А в 1964 году Магомаеву повезло попасть на стажировку в миланский «Ла Скала».

Казалось бы, ничто не может омрачить его счастливую карьеру и даже бросить тень. Но однажды и ему пришлось сделать мучительный выбор. В 1969 году в Париже после концерта в зале «Олимпия» перед певцом лежал годовой контракт на работу за рубежом. Цифра гонорара — чуть ли не как у The Beatles. Это здесь. А на родине ему грозит уголовное дело (завели после концерта в Ростове). И нет надежды, что своего любица отстоит министр культуры Екатерина Фурцева.

О поворотных моментах жизни знаменитого вокалиста до и после роковой парижской ночи в фильме Татьяны Митковой рассказывают Тамара Синявская, Марина Магомаева-Козловская, Роберто Лорети, Владимир Атлантов, Фархад Халилов и Фархад Бадалбейли. Съемки проекта прошли в Париже, Баку, Москве и Милане. «От встреч со всеми собеседниками у меня осталось такое впечатление: все они «рвались в бой», их лица светлели, когда они вспоминали о Муслиме, словно он был рядом. Не нужно было никого уговаривать, «разговаривать». Даже Владимир Атлантов — он много лет никому не давал интервью, — и он согласился на встречу. У всех был один ряд синонимических оценок: «Он — талант от Бога», «Он один-единственный!», «Таких, как он, не было и уже не будет» , — рассказала о работе над фильмом Татьяна Миткова.