Не остались в стороне от повышения цен на товары первой необходимости в Армении в последнее время и карабахские сепаратисты. Инфляция наблюдается и в армянских магазинах в оккупированном Карабахе. Уже подорожал ряд товаров первой необходимости.

Лидер оппозиционной фракции «Национальное возрождение» т.н. «парламента» сепаратистской «НКР» Айк Ханумян заявил в беседе с Первым Информационным, что этот рост цен был ожидаем, потому что «Карабах находится в экономическом поле Армении и, естественно, происходящие процессы, в том числе подорожание некоторых товаров, относится также к Карабаху». Происходящие в Армении процессы непосредственно сказываются и на «НКР». «Если добавить к этому проблемы инфраструктуры и логистики, мы увидим, что в магазинах «Степанакерта» (Ханкенди) еда немного дороже, чем в магазинах Еревана», – подчеркнул Ханумян.

Что касается шагов, предпринятых «правительством» сепаратистов на фоне этих подорожаний, то Ханумян отметил, что «правительство» «НКР» абсолютно бездействует в этом вопросе и движется по той же логике правительства Армении.

Следует отметить, что с 1 января 2018 года из-за ЕАЭС цены на более чем 800 продуктов в Армении повысятся, из-за изменений, внесенных в Налоговый кодекс Армении, в январе подорожают также бензин, алкоголь, сигареты и сжиженный газ. По словам Айка Ханумяна, эти подорожания также затронут «НКР» по той причине, что сепаратистское образование полностью находится в экономическом поле Армении. «Что касается «негативных факторов, влияющих на экономику, здесь я должен упомянуть существующие в Армении монополии, которые имеют разрушительное воздействие на благосостояние, в том числе и арцахцев, поскольку они также являются конечными потребителями этих продуктов», – заключил Айк Ханумян.