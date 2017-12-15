Заместитель исполнительного секретаря Партии Ени Азербайджан (ПЕА), депутат Сиявуш Новрузов сказал, что в связи с внесенными в Избирательный Кодекс изменениями некоторые лица, распространяя сообщения о проведении внеочередных президентских выборов, пытаются запутать граждан.

Как сообщает АПА, выступив во время обсуждений изменений, внесенных в Избирательный Кодекс,на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса С. Новрузов сказал, что проживающая в США Севиндж Османгызы распространяет слухи о том, что в середине марта в Азербайджане будут проведены внеочередные президентские выборы, а Милли Меджлис выносит этот вопрос на обсуждение.

«Это провокация. Она занимается провокацией. В законе прописано, что президентские выборы проводятся после завершения срока полномочий действующего президента, на третий день третьей недели октября. Ничего чрезвычайного здесь нет. Возьмите и прочтите Конституцию, Избирательный Кодекс. Из всего делаются ошибочные выводы, вследствие чего распространяются ложные сообщения. А мы направляем всю свою деятельность на их опровержение», — сказал С. Новрузов.