Экс-министр нацбезопасности Эльдар Махмудов снова дал показания в Следственном управлении по тяжким преступлениям Генпрокуратуры.

По информации портала Haqqin, на сей раз Махмудов давал показания касательно бизнеса его сына Анара Махмудова и крупной суммы денег, вывезенной из страны.

Сообщается, что на банковские счета компаний, зарегистрированных на имя Анара Махмудова в Германии, было переведено около миллиарда долларов.

У следствия также возникли новые вопросы к Э. Махмудову после того, как против него дал показания арестованный генерал расформированного МНБ Акиф Човдаров.