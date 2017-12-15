Сегодня заслуженный правовед республики, академик российской Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка, председатель Ассоциации юристов стран Черноморско-Каспийского региона, доктор юридических наук, профессор Ильхам Рагимов побывал в Республиканской организации ветеранов, сообщает Minval.az.

Вначале Ильхам Рагимов ознакомился с созданными в Республиканской организации ветеранов условиями. Его проинформировали об истории этой организации, ее роли в проводимом в республике движении ветеранов, а также о внимании и заботе, уделяемой ветеранам президентом Ильхамом Алиевым.

Затем состоялась встреча председателя Республиканской организации ветеранов, генерал-полковника Тофига Агагусейнова с профессором Ильхамом Рагимовым.

Генерал-полковник Тофиг Агагусейнов поздравил профессора Ильхама Рагимова с наступающими Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом. Председатель организации отметил неоспоримую деятельность Ильхама Рагимова перед азербайджанским народом и наукой, а также проделанную им работу по защите прав ветеранов и решении их социальных проблем.

Профессор Ильхам Рагимов в свою очередь в образе Тофига Агагусейнова поздравил всех ветеранов с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом. Он высоко оценил созданные в Республиканской организации ветеранов условия. Он также высоко оценил деятельность сотрудников организации и пожелал успехов в их деятельности.

Профессор Ильхам Рагимов проинформировал о работе по защите прав ветеранов Ассоциации юристов стран Черноморско-Каспийского региона, председателем которой он является. Он отметил, что Ассоциация готова сотрудничать с Республиканской организацией ветеранов и оказывать ей поддержку в сфере защиты прав ветеранов.

Затем Тофиг Агагусейнов наградил Ильхама Рагимова учрежденной организацией юбилейной медалью «Ветеранская солидарность» и «Ази Асланов» за активное участие в проводимом в республике движении ветеранов.