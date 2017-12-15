Все мы хотим, чтобы в Азербайджане сократилось потребление сигарет, люди отказались от этой дурной привычки.

Об этом сказал, в частности, президент Ильхам Алиев на встрече с коллективом Сумгайытского химико-промышленного парка.

«Сегодня был заложен фундамент табачной фабрики. Эта фабрика также имеет очень большое значение. Сейчас мы зависим от импорта сигарет. Конечно, все мы хотим, чтобы в Азербайджане сократилось потребление сигарет, чтоб люди отказались от этой дурной привычки. Но пока что это не так. Конечно, внутреннее производство должно заменить зарубежное производство. Продукция, которая будет выпускаться на этой фабрике, покроет 50 процентов общего внутреннего спроса. Я уверен, что в будущем мы будем на 100 процентов покрывать внутренний спрос и одновременно будем экспортировать на мировые рынки», — цитирует его слова «Тренд».

Президент также отметил, что сегодня табаководство в Азербайджане развивается очень стремительно.

«Конечно, в Азербайджане налаживается и производство сигарет, являющихся конечным продуктом табаководства», — сказал Президент Азербайджана.