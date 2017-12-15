Президент Ильхам Алиев считает успешным для Азербайджана завершающийся 2017 год.

«Мы успешно завершаем этот год. За 11 месяцев промышленное производство в ненефтяной сфере выросло на 3,5%, в целом рост ненефтяного ВВП составил 2,4%, сельское хозяйство выросло более чем на 4%», — заявил глава государства в пятницу в Сумгайытском химико-промышленном парке.

По его словам, таковы основные показатели роста экономики Азербайджана в 2017 году.

«Увеличиваются и наши валютные резервы, достаточно стабильно наше финансовое положение», — отметил президент.

Кроме того, президент назвал Сумгайыт вторым после Баку «крупнейшим промышленным городом региона».

Президент добавил, что в Сумгайыте создаются новые предприятия, которые сыграют важную роль в импортозамещении и развития экспорта ненефтяной продукции.

«Сегодня мы заложили фундамент фабрики по производству сигарет. Внутреннее производство должно заменить импорт. Производимая на этой фабрике продукция покроет 50% внутренних потребностей. Уверен, что в будущем мы обеспечим 100% внутренних потребностей и одновременно будем экспортировать продукцию на зарубежные рынки», — подчеркнул азербайджанский лидер.