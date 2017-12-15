Постпред США при ООН Никки Хейли в Вашингтоне презентовала фрагменты иранской ракеты, выпущенной с территории Йемена по аэропорту Эр-Рияда 4-го ноября, сообщает портал islam-today.ru.

На мероприятии присутствовали члены СБ ООН, которые изучат эту ракету.

По словам Хейли, это конкретные свидетельства нелегального распространения иранского оружия, собранные в результате военных атак в отношении партнеров США в регионе. Стоит напомнить, что в начале ноября системы ПВО Саудовской Аравии ликвидировали ракету, стартовавшую с территории Йемена и пущенную повстанцами-хуситами. Обломки снаряда рухнули на незаселенную местность вблизи аэропорта Король Халид.