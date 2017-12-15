Сотрудники полиции провели очередную операцию по поимке человека, который путем мошенничества присваивал деньги пострадавших.

Как сообщили АПА в МВД, житель столицы Тофиг Гасымов обратился в Управление полиции Хатаинского района и заявил, что 6 августа некий Ризван, который представился как полковник правоохранительных органов, путем мошенничества обманул его и присвоил 11000 манатов.

Т. Гасымов отметил, что этот человек взял у него деньги под предлогом того, что устроит его сына на юрфак в один из университетов.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении мошенничества был задержан неоднократно судимый по различным статьям УК Ризван Джафаров. В момент задержания на нем была форма сотрудника Пенитенциарной службы Министерства Юстиции, работником которой он никогда не был.

По данному факту следственным отделом Управления полиции Хатаинского района было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье, ведется расследование.

Сотрудники полиции проверяют причастность совершившего мошенничество Ризвана Джафарова к другим аналогичным преступлениям. Пострадавшие от его мошеннических или других противоправных действий могут обратиться в службу «102» МВД или в Управление полиции Хатаинского района.