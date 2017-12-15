Кремль заинтересован в стабильном и предсказуемом Азербайджане, заявил завершивший свою дипломатическую миссию посол России в Баку Владимир Дорохин.

Ежегодное Епархиальное собрание Бакинской и Азербайджанской епархии посвященное итогам 2017 года проходит в Православном религиозно-культурном центре (ПРКЦ) в Баку в пятницу, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

«База и основа русского православия в Азербайджане крепкая. Очень приятно, что она растет, и в материальном плане, и в духовном, и влияние наше здесь есть. Ельцин (Борис, экс-президент РФ — ИФ), когда покидал Кремль и передавал власть Владимиру Путину, сказал такую фразу: «Берегите Россию!». По этому примеру я хочу сказать: Берегите Азербайджан! Потому что мы в России искренне заинтересованы в том, чтобы в Азербайджане все было хорошо, чтобы наш сосед южный жил в спокойном, предсказуемом и стабильном государстве. Это действительно наш искренний интерес. И мы никогда не лукавим, когда об этом говорим»,- заявил В.Дорохин в ходе выступления на собрании.

Дипломат отметил, что во время назначения в Азербайджан, он испытывал некий страх в силу ответственной миссии, возложенной на него в Кремле. «Признаюсь честно, что я собирался работу в Азербайджан не без волнения, испытывал некий страх. Потому что я понимал, насколько это ответственная и важная миссия для нашей страны (России – ИФ)»,- отметил дипломат.

В.Дорохин подчеркнул, что его коллеги-дипломаты, которые занимаются защитой прав людей, в том числе, религиозных, считают Азербайджан в этом плане оазисом. «Многие мои коллеги в мире занимаются тем, что защищают права людей, их право входить в храмы. Некоторые вовсе занимаются защитой храмов. Вы лучше меня знаете, сколько посягательств, сколько нехороших вещей происходит вокруг православных и христиан. В Азербайджане я увидел этот оазис, увидел ситуацию, которая мне здесь как послу не только не осложняла жизнь, наоборот ее облегчала, это было огромным делом»,- подчеркнул В.Дорохин,

Он также отметил, что власти Азербайджана заняли правильную позицию в отношении религиозных общин страны. «Я много раз говорил и писал о тех позициях, которая Русская православная Церковь (РПЦ) достигла в мусульманском Азербайджане. Это дорогого стоит. Я знаю, почему это происходит, и я знаю, что это происходит потому что, власти Азербайджана занимают правильную позицию»,- заявил он.

Дипломат также отметил роль Архиепископа Бакинского и Азербайджанского Александра в достижениях РПЦ в Азербайджане. «Это происходит также потому, что, вы служители РПЦ, прежде всего вы, уважаемый Владыко, проводите большую и правильную политику. Я знаю, что это все носит искренний и душевный характер. Вы делаете это по сердцу, Вы делаете это потому что, работая в Азербайджана, имея паспорт Азербайджана, Вы все равно живете душой с Россией, с ее заботами и желаете ей всего самого хорошего»,- сказал В.Дорохин.

Как сообщалось ранее, президент РФ Владимир Путин 27 ноября 2017 года освободил Владимира Дорохинa от обязанностей посла России в Азербайджане.