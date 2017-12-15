Союз мусульман Финляндии, Женщины-мусульмане и культурно-религиозная организация Fokus приняли решение об отзыве своей заявки на строительство большой мечети в финской столице. Об этом сообщает Yle.

Отмечается, что решение было принято после того, как городская комиссия по вопросам окружающей среды отказала в выделении участка под строительство религиозного сооружения. В качестве одного из возможных мест расположения мечети рассматривался район Ханасаари.

В настоящее время план отозван из городского правления Хельсинки.

Ранее критики проекта отмечали, что иностранные инвесторы могут принести в Финляндию радикальный ислам.