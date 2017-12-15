Бакинский метрополитен решил создать праздничную предновогоднюю атмосферу на станциях.

Как сообщил 1news.az начальник рекламного отдела Бакметрополитена Лала Бабаева, на ряде станций – «Элмляр Академиясы», «Мемар Аджеми», «Ичеришехер», «28 Мая» и «Кероглу» — устанавливаются нарядные и красочные новогодние елки.

«Работы по установке елок планируется завершить сегодня. Елки устанавливаются на тех станциях, где размеры фойе позволяют не мешать потоку пассажиров», — заявила Л.Бабаева, подчеркнув, что к Новому году пассажиров Бакметрополитена ждут еще сюрпризы.