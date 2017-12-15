Эксперты отследили поступление европейского оружия боевикам ИГИЛ Более трети вооружений, которые используют боевики террористической организации «Исламское государство» в Ираке и Сирии, поступает из стран Европейского союза, в том числе из Германии.

Об этом говорится в расследовании британской организации Conflict Armament Research, которая отслеживает поставки вооружений, передает DW.

В частности, в своем расследовании CAR пришла к выводу, что более 30% оружия ИГИЛ произведены на заводах Болгарии, Румынии, Венгрии и Германии. Также утверждается, что около половины вооружений боевиков произведено в России и Китае.

По данным расследования, большую часть оружия боевики получили из разграбленных складов иракской и сирийской армий. Кроме того, в руках джихадистов оказалось оружие, которое у восточноевропейских стран закупали США и Саудовская Аравия для сирийской оппозиции.

«Многие из этих передач оружия нарушили условия продажи и экспорта, согласованные экспортерами оружия, прежде всего странами-членами ЕС, и получателями в Саудовской Аравии и Соединенных Штатах», — говорится в докладе.

На примере одного из случаев CAR проследила, как в течение двух месяцев произведенное в ЕС противотанковое управляемое оружие сошло с конвейера на заводе, было продано США, затем передано сирийской оппозиции, после чего оказалось в руках ИГИЛ в Ираке.

По данным CAR, стороны пытались скрыть источник поставки оружия, изменив упаковку, удалив или закрасив заводскую маркировку.