В последние два года в ходе встреч, посвященных карабахской проблематике, конкретные пункты по урегулированию не обсуждаются, поскольку перед сторонами стоит задача снижения эскалации, в первую очередь. Об этом в интервью телеканалу «Армения» заявил президент страны-оккупанта — Армении Серж Саргсян.

По его словам, в настоящее время процесс продвигается по двум направлениям: по первому направлению стороны пытаются достичь снижения напряжения и внедрения механизмов, способствующих этому, и лишь потом можно будет работа над положениями документа.

«Невозможно одновременно стрелять и вести переговоры, переговоры не терпят выстрелов. В подобных условиях невозможно прийти к соглашению. Выстрелы создают напряженную ситуацию, между тем необходимо каждое слово взвесить, чтоб прийти к соглашению», — отметил глава государства.

Говоря о муссируемой информации о наличии так называемого «плана Лаврова» по карабахскому урегулированию, Саргсян заявил, что каких-либо новых концептуальных предложений на столе переговоров нет.

«Во время своего последнего визита в Армению Лавров не выступал с новыми предложениями по нагорно-карабахскому урегулированию. Министр Лавров уверен, что в рамках Минской группы ОБСЕ этот конфликт можно решить, и предложенные принципы дают такую возможность», — отметил Саргсян.

Он вновь подчеркнул о необходимости соблюдения режима перемирия: «Это охота за людьми должна быть прекращена. Это создаст определенную атмосферу доверия для продолжения переговоров. Когда договоренности не соблюдаются, стороны перестают доверять друг другу».