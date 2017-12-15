«В этом году в стране от укуса паука-каракурта погибли 5 человек».

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий отделом токсикологии Клинического медицинского центра Азер Магсудов.

По его словам, по сравнению с прошлым годом снизилось число зарегистрированных смертей от укуса одного из видов ядовитых пауков — паука-каракурта: «Если в 2016 году от укуса пауков скончались 10 человек, то в этом году число жертв сократилось до 5 человек. Умершие — люди среднего возраста».

Начальник отдела добавил, что по сравнению с прошлым годом увеличилось число случаев укуса змей в Азербайджане: «В отличие от прошлого года в этом году 104 человека обратились в связи с укусом змеи. В прошлом году этот показатель составил 90 человек. Среди обратившихся летального исхода зарегистрировано не было».

Так же, по словам А. Магсудова, в этом году от отравления уксусной кислотой скончался 1 человек.

В текущем году статистика отравившихся от спиртного составила 89 человек: «В прошлом году она была еще выше. Так, в 2016 году от спиртного отравились 108 человек, а в этом году число отравившихся заметно сократилось».

А. Магсудов заявил об отсутствии летальных исходов среди отравившихся спиртным: «В этом году поступило 1 100 обращений, связанных с лекарственным отравлением, 602 человека из них были приняты на лечение в отделение. Летальных исходов не зарегистрировано. Основные причины отравлений были связаны с беспрерывным принятием лекарств без назначения врача и в высокой дозе. В результате этого происходят тяжелые отравления. Больным не рекомендуется принимать лекарства без предварительного обследования и назначения рецепта».