На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса прозвучало возражение в связи с введением ограничений на публикацию профессиональными медиа и журналистами информации о Вооруженных Силах Азербайджана. Как сообщает АПА, во время обсуждения вновь подготовленного законопроекта «О Вооруженных Силах Азербайджанской Республики» депутат Гудрат Гасангулиевзаявил, что это неправильный шаг. «Если не писать о проблемах в армии, то их будет больше. Разумеется, любая тайна должна охраняться, и охраняется. Но запрещать профессиональным журналистам писать об армии, вводить ограничения — неверно». Депутат Азай Гулиев подчеркнул важность общественного контроля над армией. Тем не менее, заместитель исполнительного секретаря ПЕА, депутат Сиявуш Новрузов сказал, что отвечая на требования о необходимости контроля над армией со стороны депутатов или представителей неправительственных организаций, скажу, что в Азербайджане контроль над Вооруженными силами осуществляет Верховный главнокомандующий. В случае выявления каких-либо недостатков Верховным главнокомандующим проводятся структурные и другие изменения. В таком случае, неправильно предлагать осуществление контроля над армией со стороны любых неправительственных организаций.

С.Новрузов отметил, что порой о военной службе говорят те, кто не служил: «Армия это не теория, а практика. Мы иногда сравниваем себя с США. Но там совсем другая система. Главнокомандующий поручил, чтобы солдат не готовил еду, не мыл полы, а был готов к бою, изучал тактику. Для других дел должны быть привлечены другие лица. Виды оружия меняются, модернизируются. Невозможно привлечь к обращению с оружием человека, который только окончил школу. Для этой цели на договорной основе привлекаются специалисты. Но есть страны, где и солдаты служат на договорной основе. Контроль в таком случае возможен. Потому что армия для таких лиц это работа, место службы. Для их реабилитации и решения других вопросов обязательно привлечение НПО. Но общественный контроль призванным на действительную военную службу не нужен. Армия в целом должна быть закрыта для общества, чтобы самой решать свои задачи».

С.Новрузов также выразил отношение к предложениям о назначении гражданского лица министром обороны.

Он отметил, что министр обороны страны, находящейся в условиях войны, должен быть профессиональным военным: «На этот раз министром обороны назначили математика, и мы увидели что произошло, что он сделал со страной. С этой точки зрения думаю, что во главе армии должен стоять профессиональный военный, поскольку наша страна находится в условиях войны. То, что в некоторых странах министрами обороны являются гражданские лица, становится причиной распространения подобных идей и у нас. Но стране, находящейся в условиях войны, вводить подобные статьи в закон недопустимо. Информация об армии должна быть секретной, прессе не следует распространять информацию помимо сообщений Министерства обороны».

Первый вице-спикер, председатель комитета по обороне, безопасности и противодействию коррупции Зияфет Аскеров прокомментировал протесты в связи с отменой ограничений в доступе к информации по ВС для прессы и НПО.

З. Аскеров сказал, что прессе созданы условия писать об армии со ссылкой на Минобороны, делать что-либо сверх этого неправильно.

Он привел в пример ситуацию во время операции США в Ираке: «Нам тоже следует сказать, что об армии писать не стоит, как это сделали США во время войны в Ираке? Хотите, чтобы мы сделали так же? Нам тоже, как и США сказать «займетесь своим делом, мы воюем?»

Обратившись к журналистам в зале, вице-спикер сказал «Вы слышали, уважаемые журналисты? Пишите правду!».

З. Аскеров сказал, что азербайджанская армия одна из самых демократичных в мире: «Мнения о положении законопроекта «О Вооруженных Силах Азербайджанской Республики», в котором отражены возможности армии вмешиваться во внутриполитические процессы, неправильны. ВС состоят не только из армии. Армия не имеет какого-либо отношения к внутренней политике. Вопросами внутри станы будут заниматься Внутренние Войска, а не армия».

Также З. Аскеров отреагировал на слова депутата Таира Керимли, который предложил наряду с вытеснением врага с нашей территории, наделить азербайджанскую армию полномочием преследовать его на территории страны-оккупанта: «Тахир муаллим, тогда это будет считаться оккупацией».