Заместитель министра обороны по личному составу, генерал-лейтенант Керим Велиев выразил отношение к высказанным депутатами мыслям в ходе обсуждений нового законопроекта «О Вооруженных Силах».

Как передает Qafqazinfo, К.Велиев отметил, что в ходе обсуждений на прошлой неделе депутат Гудрат Гасангулиев дал информацию о произволе в одной из воинских частей в Тертере:

«Эта информация стала сразу же распространяться в СМИ. Как только я получил информацию, то позвонил Гудрату муаллиму. Он и сам удивился из-за распространения этой информации. Он сказал, что в СМИ осветили высказанные им когда-то мысли. Говоря что-то об армии, мы должны быть внимательнее, это очень чувствительный вопрос. Мы находимся в состоянии войны. Любой негатив враг использует в пропаганде против нас. У нас есть общественный контроль. Ряд лиц, депутаты знакомятся с ситуацией в армии. Мы готовы принять всех обратившихся. В стране имеется более 50 аккредитованных журналистов. Когда надо, они проводят съемки на фронте. Аппарат Омбудсмена и Генпрокуратура тоже осуществляют контроль над Вооруженными Силами.

Говорилось о контроле над сверхсрочниками. Эти лица принимаются в воинскую часть, у нас это осуществляется систематически. Они полностью проходят проверки в соответствующих структурах. На сегодняшний день сверхсрочники составляют 70% армии. Большинство из них профессионалы. Да, мы обеспечиваем их самой дорогой техникой. На сегодняшний день в связи с этим вопросом проводятся серьезные работы».

Спикер Огтай Асадов сообщил, Милли Меджлис носит ответственность за любой вопрос, касающийся азербайджанской армии:

«Мы расследуем выступление Гудрат муаллима. Иногда журналисты вырывают слова из контекста и распространяют. Не принимайте такие вещи близко к сердцу».