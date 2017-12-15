«В январе 2018 года Министерство труда и социальной защиты населения получит от Государственного комитета статистики информацию о темпе роста среднемесячной номинальной заработной платы по стране в 2017 году. Размер пенсий будет увеличен в соответствии с этим процентом».

Как передает АПА, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов. «С будущего года будет использован новый механизм повышения пенсий. Раньше пенсия состояла из базовой и страховой части. Базовая часть пенсий увеличивалась на определенную сумму распоряжениями президента Ильхама Алиева, а страховая часть в начале каждого года индексировалась в соответствии с инфляцией. Сейчас этот механизм изменился. Нет базовой и страховой части, есть общая сумма пенсии. Повышение коснется всей суммы. Повышение не коснется пенсий государственных служащих, военнослужащих, членов Центральной избирательной комиссии, членов Счетной палаты, депутатов и других лиц подобных категорий».