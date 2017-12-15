Мы много писали о культуре поведения на дорогах, о внимательности, о вежливости. Мы много и долго писали о том, что сотрудники дорожной полиции дежурят на городских трассах, наводя порядок и штрафуя нерадивых пешеходов, решивших сэкономить время и перебежать дорогу в неположенном месте. В пресс-службе чуть ли не ежемесячно отчитываются о проделанной работе, о количестве оштрафованных перебежчиков, СМИ публикуют статистику происшествий на дорогах, количество погибших и пострадавших за выходные и праздники. И для нас, простых читателей, вся эта статистика — не более чем цифры, на которые мы чаще всего просто не обращаем внимания. Пока не появится так называемая сакральная жертва.

К сожалению, сегодня этой жертвой стал ребенок.

В Ясамальском районе Баку, на участке автотрассы, проходящем по территории жилого массива «Ганлы Гёл» Гамбарова Севиндж (2002 г.р.) сошла с автобуса и пыталась перейти на другую сторону дороги (скоростной режим 110 км/ч).

Попытка закончилась фатально: девочку сбил автомобиль марки «Hyundai Azera» с государственным номерным знаком 99-LC-158, которым управлял Меджнунзаде Чингиза Гюндюз оглу. Севиндж скончалась по дороге в больницу.

По факту ее гибели возбуждено уголовное дело. Ч. Меджнунзаде был задержан сотрудниками Ясамальского районного управления полиции.

Вслед за этим жители жилого массива в знак протеста против отсутствия на дороге пешеходного перехода собрались на месте происшествия. Их требованием является строительство на территории надземного пешеходного перехода. Жителей разогнали сотрудники пост-патрульной службы.

Погибшая С. Гамбарова была ученицей 10 класса 23-й школы и возвращалась домой после занятий в школе.

Конечно же, сейчас многие из вас скажут: перебегала дорогу в неположенном мест, вот и погибла. Но на самом деле мало кто из нас задумывается о том, что в Баку существуют так называемые «трассы смерти», которых на самом деле быть не должно. Ведь дорога должна быть одинаковой для всех – и для пешеходов, и для водителей: обустроенная переходами (как наземными, так и подземными, зебрами, знаками, ограничивающими скорость, и так далее). Но из-за того, что на определенном участке пути все эти нужности отсутствуют, дорога для пешеходов становится своеобразным трамплином «на тот свет», так называемой «русской рулеткой».

Есть еще одно существенное неудобство: некоторые участки скоростных трасс оборудованы надземными переходами, но для того, чтобы дойти до такого перехода от автобусной остановки или от дома, требуется как минимум 10-15 минут, что – само собой – очень неудобно, особенно во время осадков в холодное время года. Один из таких неудобных и опасных отрезков трассы расположен по проспекту Нобеля (недалеко от базы ОМОНа).

Но такие опасные для жизни человека участки находятся не только на проспекте Нобеля, где, в основном, отсутствуют переходы у поселка Ази Асланова и ТЭС «Гырмызы Узлдуз» Это и Зыхское шоссе, и трасса Баку – Мардакан, это трасса возле густонаселенных поселков Гала и Бина, где люди постоянно перебегают скоростную 8-6 полосную дорогу, рискуя жизнью. При этом другого выхода у граждан просто нет – ведь наземные или подземные переходы поблизости отсутствуют.

Не так давно сотрудники издания Sputnik.az писали о том, что жители поселка Сарай Абшеронского района, проживающие вдоль скоростной автомобильной трассы Баку-Губа, обратились к журналистам, жалуясь на отсутствие пешеходного перехода, зебры и остановки на дорожной магистрали. Стоит отметить, что этот участок поселка является особенно населенным, откуда ежедневно на работу в столицу отправляются несколько сотен человек. И для того, чтобы сесть в автобусы, жителям приходится рисковать своей жизнью, перебегая трассу, где ограничение скорости установлено в 110 километров в час. Не раз на глазах у соседей автомобили насмерть сбивали людей, пытавшихся перейти дорогу, либо просто ожидающих на обочине очередной маршрутный автобус. Стоит отметить, что на противоположной стороне поселка Сарай в направлении столицы ходит общественный транспорт. Автобус останавливается рядом с постом дорожной полиции, где имеется и остановка, и пешеходный переход. Но чтобы воспользоваться этим путем, многим обитателям поселка приходится идти пешком несколько километров, а это не каждому под силу. Особенно тяжело тем жителям, которые вынуждены идти на остановку автобуса с детьми. Люди жалуются на то, что в день по нескольку раз переживают страшный стресс от перехода через опасную для жизни трассу.

Причем, это не просто жалобы в СМИ: до обращений к журналистам были написаны многократные обращения в ИВ тех или иных районов города, где «трассы смерти» имеют место быть. Но пока что все остается по-прежнему. Кстати, самым лучшим вариантом в данной ситуации была бы установка светофоров с кнопкой-регулятором (аналогичный светофор раньше был на отрезке трассы на Азнефти (напротив Дворца ручных игр).

Но почему-то его ликвидировали, и про опыт установки подобных нужных атрибутов, которые помогли бы спасти не одну человеческую жизнь, напрочь забыли.

Так что не всегда в собственной смерти виноват пешеход, перебегавший дорогу «не в то время и не в том месте».

Да, конечно же, мы клеймим и осуждаем нерадивых пешеходов, принципиально (или по глупости) нарушающих правила. Но людей, погибших под колесами авто на опасных участках трассы, стоит и пожалеть.

Отметим, что в начале 2017-го года в Баку открыли новые наземные переходы, направленные на обеспечение безопасности пешеходов на «дорогах смерти».

Длина перехода, построенного на трассе Баку — Сумгайыт, составляет 64,8 м, ширина – 4 м, высота над уровнем дороги – 5,5 м. Около него построены две новые автобусные остановки. При строительстве перехода было использовано 65 тонн металла, 280 кубометров бетона, 27,4 тонны арматуры, 60 кв. метров гранита и 600 кв. метров аглая.

Длина перехода в поселке Сабунчи составляет 75 м, ширина – 4 м, высота над уровнем дороги – 5,5 м. При строительстве перехода было использовано 44,9 тонны металла, 160,2 кубометров бетона, 21,5 тонны арматуры, 586 кв. метров гранита и 18 кв. метров аглая». По словам пресс-секретаря ОАО «Азерйолсервис» Министерства транспорта Анара Наджафли в Баку строятся еще 11 надземных и подземных пешеходных переходов.

Возможно, в этом случае «трассы смерти» прекратят свою страшную жатву и новостные полосы не будут пестреть сообщениями о погибших пешеходах. Время покажет.

Яна Мадатова

Minval.az