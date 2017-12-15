16 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода, ночью и утром местами будут туман и изморось. Подует юго-восточный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 5-8°, днем 9-12°, в Баку ночью 6-8°, днем 10-12° тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 770 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 70-80%.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается. Ночью и утром местами будет туман, в восточных районах – изморось. Подует восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-8° тепла, днем 8-13° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем 3-8° тепла.