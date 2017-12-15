Выяснилось, что террорист-камикадзе, задержанный в ходе операции на территории района Бахчелиэвлер в Стамбуле, планировал совершить взрыв на чрезвычайном саммите Организации Исламского сотрудничества (ОИС) 13 декабря.

Как сообщают Qafqazinfo со ссылкой на турецкие СМИ, в ходе спецоперации Национальной разведывательной организации Турции был задержан автомобиль, начиненный 60 кг взрывчатки, и 9 человек вместе с террористом-камикадзе. Эти лица являются членами террористической РПК.

На этом саммите по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана принимали участие главы 16 стран и представители 48 стран. На саммите участвовал также и президент Азербайджана Ильхам Алиев.