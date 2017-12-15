Президент Перу Пабло Кучински заявил, что не будет уходить в отставку, несмотря на звучащие в его адрес обвинения в причастности к коррупционной схеме, сообщает агентство Associated Press.

«Я не сбегаю и не прячусь, потому что для этого у меня нет никакой причины. Я, как президент всех перуанцев, не буду отказываться ни от моей чести, ни от моих ценностей, ни от моих обязанностей», — сказал глава государства в телеобращении к жителям страны, которое транслировалось в ночь на пятницу.

Скандал разгорелся после публикации информации о том, что две связанные с Кучински фирмы получали крупные суммы денег от бразильской строительной компании Odebrecht. Агентство отмечает, что в период с 2004 по 2013 год концерн, возглавляемый Odebrecht, перевел фирме Westfield почти $800 тыс., а компании First Capital — около $4 млн. Эти компании связаны с Кучински, уточняет AP.

Сам 79-летний Кучински ранее заявлял, что обо всех средствах, полученных от Westfield, было должным образом сообщено налоговым органам, тогда как платеж от First Capital был получен в качестве вознаграждения за консультационные услуги. Противники президента полагают, что на самом деле эти переводы — признак коррупции.

«Я честный человек, всю свою жизнь я был таким», — приводит слова президента Перу агентство «Интерфакс».

Кучински занимает пост главы государства с июля 2016 года, до этого в период с 2005 по 2006 год он возглавлял Совет министров Перу.