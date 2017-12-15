Президент Перу Пабло Кучински заявил, что не будет уходить в отставку, несмотря на звучащие в его адрес обвинения в причастности к коррупционной схеме, сообщает агентство Associated Press.
«Я не сбегаю и не прячусь, потому что для этого у меня нет никакой причины. Я, как президент всех перуанцев, не буду отказываться ни от моей чести, ни от моих ценностей, ни от моих обязанностей», — сказал глава государства в телеобращении к жителям страны, которое транслировалось в ночь на пятницу.
Сам 79-летний Кучински ранее заявлял, что обо всех средствах, полученных от Westfield, было должным образом сообщено налоговым органам, тогда как платеж от First Capital был получен в качестве вознаграждения за консультационные услуги. Противники президента полагают, что на самом деле эти переводы — признак коррупции.
«Я честный человек, всю свою жизнь я был таким», — приводит слова президента Перу агентство «Интерфакс».
Кучински занимает пост главы государства с июля 2016 года, до этого в период с 2005 по 2006 год он возглавлял Совет министров Перу.