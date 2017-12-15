Во время политической передачи «Процесс» на российском телеканале «Звезда» азербайджанский журналист Фуад Аббасов едва не подрался с армянским экспертом Саркисом Цатуряном.

Как сообщает Minval.az, инцидент произошел после того, как армянский эксперт озвучил оскорбительные мысли в адрес Турции относительно ее действий в Сирии.

«Я тут хочу успокоить туркофобных экспертов армянской и сирийской национальности, которые немножко уменьшали роль Турции», — сказал в свою очередь Ф.Аббасов.

Ведущие ток-шоу призвали спорящих к спокойствию и попытались их разнять.

«Мы не украинские политологи, давайте вести себя по-европейски», — сказал военный эксперт Игорь Коротченко.