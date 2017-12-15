Совсем скоро наступит главный праздник – Новый год, к которому в семьях каждого жителя страны всегда готовились с особым тщанием: закупали продукты, доставали с антресолей елку, хрупкие елочные игрушки и прочую новогоднюю мишуру, разрисовывали оконные стекла снежинками и дедами морозами, чтобы к празднику и дом был украшен, и стол был богат деликатесной снедью и напитками, и настроение – соответствующее. Хотя френд-лента пестрит символическими открытками елочек, шариков, снеговиков и Дедов Морозов, но настроиться на праздничную волну почему-то не удается никак. Хотя, ничего удивительного, годы идут, и слой волшебной пыльцы на любимом праздником детства с каждым разом становится все тоньше: и елка уже не волшебная, и Деда Мороза на самом деле нет и никогда не было, и подарки мы выбираем сами, а не находим их под елочкой… И с друзьями детства чокаемся бокалами с шампанским не за столом, а через видеочат в Фейсбуке.

В последние годы особенно все чаще автор этих строк склоняется к мысли, что новогодняя суета – не более чем обычай, надоедливый притом: снова одни и те же фильмы, одни и те же передачи, та же музыка, то же предновогоднее поздравление Президента, а потом шампанское, столичный салат… И в 2.30 – после традиционного торта и чая — на боковую.

Новый год, как известно, праздник семейный, и потому мы редко зовем кого-то в гости, редко выходим в новогоднюю ночь из дома, а предпочитаем в кругу самых близких нам людей запросто, так сказать, по-семейному негромко проводить старый год, наесться, напиться и выспаться наконец, ведь 5 дней выходные — вот! Вот что главное, а не сама дата 31-го декабря, для многих ставшая рутинной – из-за смены времен жизни. Да и, что уж там скромничать, сегодня празднование Нового года с былым размахом уже многим из нас не по карману. Как всегда за пару месяцев до главного праздника цены на продукты резко взлетели. На вопрос «почему так дорого?» продавцы пожимают плечами и отвечают до смешного странно: «Так да». Хотя мы и без них знаем, почему «так да»: повышение таможенных пошлин, падение курса маната и прочие экономические заморочки, ежегодно отягчающие взрослыми проблемами наш праздник детства.

А, помнится, лет 20-25 назад на столе и икорочка была — не только «заморская баклажановая», но и черная в том числе, и балычок янтарный, и осетринка с белугой. Пусть не громадными порциями, пусть помалу, но все же были эти продукты на столах жителей страны, мы могли себе это позволить. А сейчас? Осетрина – 40-50 манатов за кг (уварится или ужарится – считай, больше 300 грамм веса уйдет), икра черная – 1000 манатов за кг, красная – 150-200 манатов за кг. Это деликатесы, которые будут поглощать совместно со своим многочисленным «нясилем» «народные избранники», госчиновники, спекулянты (ой извиняюсь, бизнесмены). Ну да Бог с ними, у них желудок растянут, опят же они несчастные люди! Это сколько же денег надо потратить, чтобы пятый в списке семи смертных грехов пунктик удовлетворять?

А вот чем потешит себя в новогоднюю ночь среднестатистический азербайджанский гражданин, зарабатывающий в месяц, скажем, 400-500 манатов, муж и отец семейства (отец, мать, жена, двое детей)? На одно мясо уйдет как минимум 35-40 манатов, мясцо-то нынче «кусается» — от 10 до 15 манатов за кг. Хотя, если брать с костями, то обойдется дешевле, но кому, спрашивается охота глодать кости в новогоднюю ночь? Конечно же, можно мясо заменить курицей, но, конечно же, одной курицы мало на полную семью, а значит, нужно брать как минимум 2 (что уже делает 10-12 манатов). Далее – овощи: помидоры, огурцы, зелень, фрукты (мандарины, яблоки, бананы), ингредиенты для салатов (традиционно — столичный, бурачный, шуба). Если жена будет готовить к новогоднему столу плов, то придется покупать рис, масло, кишмиш, курагу, албухару и каштаны. Естественно, придется затратиться и на напитки, что тоже влетит в приличную сумму. А еще и торт (или пирожные) на десерт, опять же конфеты, шоколадки… Короче, при нынешней дороговизне по самым скромным подсчетам такому вот гражданину придется выложить за роскошь новогоднего пиршества как минимум 150-200 манатов.

А еще – на подарки членам семьи придется потратиться, какие-то обновы. Все эти новогодние «радости» складываются для обывателя в один плохо утешающий его итог (ведь после НГ еще месяц до зарплаты как то прожить надо).

Настроения не прибавляет и прогулка по новогодним ярмаркам, где обывательского интереса ради знакомишься с ценами, и невольно задумываешься: все-таки очень повезло людям, умеющим беречь праздничную атрибутику (из года в год, как это делали наши родители, помните немецкие елочные игрушки?), ведь им не придется выкладывать за некачественную полиэтиленовую елку от 25-30-50 манатов до 100-150-300, им не нужно платить за нитку «новогоднего дождика» от 3 до 5 манат, да и на жуткие пластиковые игрушки (от которых краска и блестки остаются на пальцах) по цене от 12 до 25 манатов за коробку им не придется тратиться. И игрушечный Дед Мороз по начальной цене от 30 (и заканчивая 100-150 манатами) останется стоять на прилавке, и гирлянды, мигающие разноцветными лампочками (25-50 манат) останутся у продавца не распакованными. Хотя, если поехать на ярмарку в Седерек, то вышеперечисленные товары можно закупить по более дешевой цене. Но тут вопрос вот в чем: если бы за такие цены мы покупали качественные товары – слов бы не было. Но ведь мы приобретаем за свои кровные экологически вредные изделия сомнительного происхождения, это видно невооруженным глазом. Хотя, что поделаешь, что монополисты завезут, то граждане и покупать будут.

А тут еще за 2-3 недели до праздника петарды бабахают – тот тут, то там – управы никакой нет. А ведь вроде бы уже как минимум 7 лет они запрещены, и полиция проводит ежегодные рейды, изымая опасную пиротехнику. Но то ли плохо изымает, то ли щупальца спрута подпольной торговли слишком разрослись — сия тайна, как говорится, велика есть. Скорее всего, тоже дела монополистов, на которых управы нет и не будет, пока Азербайджан не вступит в ВТО (а он ни за что не вступит, ибо невыгодно).

Тем не менее, праздник есть праздник – дорогой нашему сердцу (и, естественно, карману). А потому следует его отметить (кто и как может) и как следует тряхнуть запасами того, чего у нас, граждан Азербайджана, всегда вдоволь – терпением. Возможно, год Собаки принесет нам мир, покой и благоденствие, будет верно служить нам, дружить с нами, любить нас – как и положено Собаке.

Кстати, о собаках: начните 2018-й с акта милосердия, угостите остатками праздничного пиршества бездомных животных, особенно представителей символа этого года. И будет вам счастье. Будьте уверены: Собака умеет быть благодарной.

Яна Мадатова

Minval.az