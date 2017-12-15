Неверно рассматривать подписание нового соглашения с Евросоюзом сквозь призму формулировок уступка — взаимная уступка.

Об этом в ходе интервью телеканалу «Армения» 14 декабря заявил президент страны-агрессора — Армении Серж Саркисян, говоря о всеобъемлющем и расширенном соглашении Армения-ЕС, передает news.am.

«Неверно рассматривать подписание нового соглашения с Евросоюзом сквозь призму формулировок уступка — взаимная уступка. Я думаю, что действительно победил здравый смысл, и если какая-нибудь сторона подписывает соглашение, это означает, что стороны достигли, хотя бы, минимума желаемого. Какими путями мы этого достигли? Это был чисто переговорный процесс», — отметил Серж Саркисян. «Мы всегда были уверены, что надо вести диалог и с Западом, и с Востоком, а конкретнее, с Россией», — сказал он.

По словам президента, ЕС провозгласил Программу Восточного партнерства в 2010 году, и с тех пор Армения вела переговоры с целью воспользоваться плодами программы. «В то же время интеграционные процессы происходили и на территории СНГ. Когда мы начинали первый этап переговоров, мы откровенно сказали европейцам, что Россия наш союзник, и наша экономика связана с экономикой России тысячами нитей. И мы не можем вести переговоры по соглашению, которое может препятствовать нашим экономическим связям. Наступил момент, когда ведущий переговоры начал выдвигать условия и заявлять, что те или иные положения ЕАЭС противоречат положениям европейского соглашения. Нас поставили перед выбором между двумя экономическими рынками, мы были вынуждены напомнить, что договорились об этом еще в 2010 году. И мы не могли пойти на шаг, который содержал в себе большие риски. Мы все сделали прозрачно», — сказал президент Армении.

Говоря о формулировках в соглашении касательно карабахского процесса, Серж Саркисян отметил, что «проармянские формулировки получат силу закона после ратификации соглашения станами ЕС». «В документе четко указаны те три принципа, которые предложены сторонам в формате ОБСЕ. Это одна из важнейших частей этого документа», — заметил президент.

Серж Саркисян не обеспокоен заявлениями о том, что Армения превращается в государство-армию. «Мы вынуждены делать это. С одной стороны нас обвиняют в том, что мы слабее Азербайджана. С другой стороны говорят о милитаризации. Мы просто обязаны иметь тот минимум, который позволит решить задачи нашей безопасности. Апрель показал, что мы себе не позволяли излишеств» — заметил Саргсян.