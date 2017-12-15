Более 10 лет житель Баку Рафаэль Хамидоглу создает необычные велосипеды, которыми интересуется с детства.

Начав работать в этой сфере как любитель, в дальнейшем он усовершенствовал свои велосипеды, говорится в репортаже телеканала «Xəzər».

Изготовленные им велосипеды имеют различный дизайн, несколько сидячих мест, отличаются использованными в них деталями.

По словам Рафаэля Хамидоглу, к его велосипедам проявляют большой интерес:

«Многие спрашивают, откуда вы привезли велосипеды, и не верят, что они были изготовлены в Азербайджане».

Вначале он тратил много времени на сборку велосипедов, поэтому не хотел их продавать. Однако в дальнейшем, учитывая большой спрос, превратил свое хобби в бизнес.

Р.Хамидоглу намерен еще более усовершенствовать свои работы, устанавливать на велосипедах планшеты, устройства для Wi-Fi.