Министр счастья Лал Сингх Арья индийского штата Мадхья-Прадеш подозревается в убийстве и объявлен в розыск. Об этом сообщает издание New York Post.

«Его ищет полиция. Мы уверены, что сможем напасть на его след», — приводит газета сообщение местных властей.

Отмечается, что суд уже выдал ордер на арест министра.

Обвиняется Арья в убийстве оппозиционного политика в 2009 году.

Мадхья-Прадеш — первый штат, в котором появилось министерство счастья. В штате проживает около 70 млн человек. Пост министра Лал Сингх Арья занимает с 2016 года.