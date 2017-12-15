Россия может угрожать безопасности глубоководных кабелей, связывающих США и Европу, и необходимых для обеспечения интернета и ведения международной торговли. Об этом заявил начальник британского генштаба и будущий глава военного комитета НАТО, главный маршал авиации Стюарт Пич во время выступления в Королевском институте объединенных родов войск (RUSI).

Как передает РИА Новости, по его словам, Великобритания и ее союзники по НАТО должны уделить первостепенное внимание защите линий коммуникации от России, которая продолжает модернизировать свой флот, в том числе атомные и неатомные подводные лодки, а также нетрадиционные средства ведения войны.

«Появилась новая угроза для нашего процветания и образа жизни, для кабелей, пересекающих морское дно, нарушение работы которых вследствие обрыва или разрушительного воздействия… нарушит порядок международной торговли и работы интернета», — заявил он.

По этой причине НАТО должны развивать собственные военно-морские силы, чтобы не отставать от России, модернизирующей флот, заявил Пич далее.

Он отметил, что Великобритании, играющей в НАТО «ведущую роль», нужно внедрять инновации и укреплять боеспособность как можно скорее, поскольку Россия «играет военными мускулами», а ее «аппетит к обеспечению своих национальных интересов» представляет серьезную угрозу. «Это нужно сделать за месяцы, не за годы», — подчеркнул британский маршал.