Бывший сотрудник турецкой полиции Рамазан Юджель арестован по подозрению в причастности к убийству посла России в Анкаре Андрея Карлова, передает агентство Anadolu.

Отмечается, что подозреваемый связан с организацией Фетхуллаха Гюлена (FETO), в связи с чем был ранее уволен из полиции. Прокуратура Анкары выдвинула против Юджеля обвинения в причастности к подготовке убийства Карлова, после чего суд турецкой столицы принял решение о его аресте.

Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника». По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, он был ликвидирован местными силами безопасности.

Ранее по подозрению в причастности к убийству Карлова были задержаны четыре человека, среди которых были двое бывших полицейских и глава издательской группы Guru Medya Хайреддин Айдынбаш.