Специалисты NASA обнаружили в 2,5 световых годах от Земли планетарную систему, идентичную Солнечной.

На сайте ведомства сообщается, что ее центром является звезда Kepler-90, вокруг которой вращаются восемь планет. Обнаружить сходство удалось лишь после того, как искусственный интеллект нашел восьмую планету Kepler-90i, обрабатывая данные с космического телескопа.

Как передает «АиФ», эксперты делают вывод, что NASA удалось обнаружить первую звезду, вокруг которой вращается столько же планет, сколько и вокруг Солнца.