В Ясамальском районе Баку на участке автотрассы, проходящем по территории жилого массива Ганлы гел, произошло ДТП с наездом на пешехода, передает Репорт.

Инцидент произошел, когда Гамбарова Севиндж Ислам гызы 2002 г.р. сошла с автобуса и пыталась перейти на другую сторону дороги со скоростным режимом 110 км/ч.

В это время ее сбил автомобиль марки Hyundai Azera с государственным номерным знаком 99-LC-158 под управлением Меджнунзаде Чингиза Гюндюз оглу. Девочка скончалась по дороге в больницу.

По факту возбуждено уголовное дело. Ч. Меджнунзаде был задержан сотрудниками Ясамальского районного управления полиции.

Вслед за этим жители жилого массива в знак протеста против отсутствия на дороге пешеходного перехода собрались на месте происшествия. Их требованием является строительство на территории надземного пешеходного перехода. Жителей разогнали сотрудники пост-патрульной службы.

Погибшая С. Гамбарова была ученицей 10 класса 23-й школы. Во время происшествия она возвращалась домой после занятий в школе.