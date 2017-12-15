Президент США Дональд Трамп выступил с предложением продать изъятые у российских дипломатов дачи

Как передает Газета.ру, об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, это произошло после выступления Трампа в должность президента. Он предложил эту идею по завершении специального брифинга Федерального бюро расследований (ФБР), организованного для Трампа в Белом доме.

Источники не рассказали, когда именно прошло это мероприятие, однако подчеркнули, что оно состоялось на фоне продолжения расследования о якобы вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.

Также источники сообщили, что Майкл Флинн, который на тот момент занимал должность советника Трампа по национальной безопасности, проинформировал тогдашнего российского посла в США о возможном смягчении антироссийских санкций. В связи с этим, как пишет WP, президент России Владимир Путин мог рассчитывать, что дачи дипломатов могут быть возвращены.