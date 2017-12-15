Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп по телефону обсудили двусторонние отношения и ситуацию в кризисных точках с акцентом на урегулирование проблемы Корейского полуострова.

Как передает РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Были обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений, а также ситуация в кризисных точках с акцентом на урегулирование ядерной проблемы Корейского полуострова», — говорится в сообщении.

Отмечается, что телефонный разговор Путина и Трампа состоялся по инициативе американской стороны. Было условлено о продолжении контактов.

Со своей стороны, пресс-секретарь Трампа Сара Сандерс сообщила, что лидеры государств «обсудили совместную работу по разрешению очень опасной ситуации в Северной Корее». Подробностей она не привела.

Кроме того, по ее словам, Трамп поблагодарил Путина за «признание крепких экономических показателей Америки» на ежегодной пресс-конференции.

В четверг на встрече с представителями СМИ российский лидер заявил, что при Трампе «мы объективно видим некоторые достаточно серьезные достижения, даже за тот небольшой период времени, который он работает». Это, по словам Путина, говорит о доверии инвесторов к американской экономике.