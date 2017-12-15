В поселке Бина города Баку предотвращена попытка суицида.

Как сообщает АПА, грозившийся выброситься с крыши пятиэтажного дома житель поселка Джавид Садигов 1995 года рождения нанес себе ранение ножом. Находящиеся на крыше правоохранители, оперативно среагировав, задержали Дж.Садигова и, спустив с крыши, передали врачам скорой помощи. Пострадавший был доставлен в больницу с ножевым ранением.

По сообщению, Дж.Садигов находился в нетрезвом состоянии. Также сообщается, что 17-летний брат Джавида Эмин 21 июня совершил суицид, выбросившись с крыши указанного здания. Грозившийся покончить с собой Дж.Садигов, находясь на крыше, выражал недовольство расследованием причин самоубийства брата.