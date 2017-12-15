Среди произведений древнерусской литературы существует ряд литературных памятников, одновременно являющимися и историческими источниками. К числу таких памятников относится и яркий образец житийной литературы – житие преподобного Агапита Печерского – древнерусского врача, чуть не павшего жертвой патологической зависти коллеги-армянина.

Икона святого Агапита Печерского

Святой Агапит Печерский относится к числу наиболее почитаемых в православной церкви святых. С молитвами к нему прибегают как церковники, так и миряне, надеющиеся на скорое исцеление от мучительных недугов. Святой Агапит так же имеет непосредственное отношение к созданию уникального памятника древнерусской архитектуры – Киевско-Печерской лавры. Именно с группы последователей этого святого началось собирание монастырской братии, в скором времени ставшей широко известной своими медицинскими и духовными изысканиями.

Так святой Агапит выглядел при жизни. Реконструкция по черепу.

Будущий святой родился в первой половине XI века в городке Любечи, который находился в 40 км от Чернигова на территории Киевской Руси. В молодости принял постриг и стал сподвижником святого Антония Печерского, который лечил людей молитвами и травяным настоем, рецепт которого держался в тайне.

Наблюдая за действиями Антония, инок Агапит начинал соревноваться с ним в подвигах. Когда кто-то заболевал из братии, он оставлял свою келью и шел служить к болящему. Он его укладывал, выносил на руках на прогулки и молился о его исцелении. Его молитва исцелила не одного человека. Об исцелениях быстро распространилась молва по всему Киеву, и к нему стали приходить болящие люди со всего города, чтобы он их исцелил, — повествует житие святого.

Но в то же время в Киеве практиковал один армянин, выдававший себя за врача. Существование в 11 веке в Киеве эскулапа-армянина вполне соответствует политической ситуации. Падение в 1045 году Анийского царства вынудило многих армян, обладавших средствами и необходимыми навыками, начать поиски нового рынка сбыта своих услуг.

Слава русского врача – бессребреника (святой Агапит не брал мзды за врачевание недугов) не давала покоя армянину, день за днем терявшего клиентуру. Один из его пациентов, боярин киевского князя, которому горе-эскулап предрек скорую кончину через 8 дней, был доставлен к Агапиту. Преподобный дал ему отвар из трав собственного изготовления ,и лекарство исцелило больного.

Слава о чуде исцеления прогремела на весь Киев. Армянин, потерявший остатки клиентуры, начал поносить святого и подговорил преступника, осужденного на смерть, выпить перед чудотворцем быстродействующий яд, чтобы опозорить медицинские познания русского врача. Но и здесь его ждало фиаско – Агапит быстро распознал отраву и влил в горло умирающему противоядие. Армянин был посрамлен.

Тогда потерявший рассудок от зависти армянин подговорил своих соплеменников ни много, ни мало – отравить святого. Предполагавший такой шаг со стороны армян святой заранее заготовил необходимые препараты и спокойно выпил поднесенный ему яд, который, естественно, не подействовал. Княжеская разведка и монастырские соглядатаи оказались на высоте. Армянину святой поставил шах и мат.

Спустя некоторое время в 1094 году заболел князь – Владимир Мономах, которого усердно, но безуспешно, лечил армянин. Князь от «лечения» армянина находился уже при смерти, когда решил обратиться к Агапиту. Преподобный, который никогда не покидал стены обители, передал для князя зелье, после приема которого болезнь была побеждена.

Великий князь Владимир Мономах, исцеленный святым Агапитом

Исцелившись, князь пешком пришел в монастырь к святому, чтобы одарить того за свое спасение. Но святой, отринувший все земное, скрылся в келье. Принесенное в дар золото князь пожертвовал монастырю. Князь еще раз послал своего боярина к Агапиту с подарками, но тот не хотел брать, а когда по смирению взял принесенное золото, как бы для того, чтоб спрятать, вынес его из кельи, бросил, а сам побежал и скрылся. Боярин же, вышедший вскоре, увидел все дары брошенными пред вратами. Он подобрал их и отдал игумену Иоанну. Вернувшись к князю, он рассказал ему о блаженном все, что видел и слышал, и все поняли, что он истинный раб Божий, ожидающий награды только от Него одного, а не от людей. И князь, не осмеливаясь ослушаться святого, стал щедро раздавать имение свое нищим, — пишет автор жития святого Агапита.

На медицинской карьере армянина был поставлен жирный крест. Главным целителем для больных оставался святой Агапит – древнерусский врач, служивший Богу и людям.

Но напряженная работа и физическое истощение сломили здоровье Агапита. Узнав это, армянин пришел посетить его и завел с ним разговор о врачебном искусстве, спрашивая его, каким зельем лечится такой недуг. Отвечал блаженный: «Тем, которым Сам Господь, как Врач души и тела, подаст здравие». Армянин ехидно возразил на это: «Ничего не умеет этот человек в нашем искусстве» и, взяв святого за руку, начал пифийствовать, что святой умрет через три дня и если он ошибется, то он откажется от своей веры. Святой гневно дал отповедь зарвавшемуся эскулапу: Таков ли способ твоего лечения, что больше говоришь ты о смерти, чем о помощи. Если ты искусен — дай мне жизнь. Если же это не в твоей власти, что досаждаешь мне, приговаривая меня к смерти через три дня. Бог оповестил меня, что я отойду к Нему по истечении трех месяцев». Но армянин решил не сдаваться. Видя, что старец уже не может сам передвигаться, он начал над ним насмехаться: «Ты уже весь изменился; такие, как ты, не живут никогда дольше третьего дня».

В этот момент к святому доставили очередного больного. Собрав последние силы, старец, взяв свое обычное зелье, которое употреблял в пищу, показал армянину со словами: «Вот зелье, которое служит мне лекарством. Смотри и разумей». Естественно, что опыт во врачевании дал о себе знать – больному стало намного лучше.

Отведать зелье армянин отказался – неужели боялся, что отплатят ему той же монетой? Но ответил: «Мы, отче, постимся в этом месяце четыре дня, а потому теперь у нас пост». Услышав это, блаженный спросил его: «Кто же ты и какой веры?» — «А разве ты не слышал обо мне? Я армянин».

Отповедь, которую он получил от святого, наверное, преследовала его в кошмарных снах. «Как осмелился ты войти сюда и осквернить мою келью и держать грешную мою руку! Уйди от меня, иноверный и нечестивый!», — обрушился на армянского эскулапа святой. Посрамленный армянин поспешил ретироваться.

Святой Агапит скончался, как и сам себе предсказывал – спустя три месяца, 1 июня 1095 года. Армянин, заключивший пари, был принужден выполнять его условия – он постригся в монахи, отказавшись от своей веры.

Сегодня мощи святого покоятся в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры. Многие перипетии первых веков христианства на Руси уже забыты, но еще в XIV веке память о жизни святого и злодеяниях армян были свежи. Так, митрополит Киприан (1376-1406) в своих канонических ответах писал игумену Афанасию: «армянская же ересь гнуснейшая паче всех ересей; сего ради не достоит православному крестьянину (т. е. христианину) ни едино же общение имети с ними».

Нужно отметить, что преподобного Агапита почитают и сегодня. С его личностью связанно очень много тайн и разных догадок. Но скорее всего, что все они, наверное, так и останутся не разгаданными. Его все знают, как первого врача Киевской Руси, чуть не павшего жертвой завистливого армянского эскулапа.

Шелале Гасанова, Заур Мехдиев

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