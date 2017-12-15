Недалеко от немецкого города Равенсбург потерпел катастрофу небольшой самолёт Cessna 510 Citation Mustang. В настоящее время на месте крушения работает полиция и экстренные службы.
Как сообщает «Лайф», известно как минимум о двух погибших.
Недалеко от немецкого города Равенсбург потерпел катастрофу небольшой самолёт Cessna 510 Citation Mustang. В настоящее время на месте крушения работает полиция и экстренные службы.
Как сообщает «Лайф», известно как минимум о двух погибших.
Дата: 2017/12/15 0:45
Раздел: Мир
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