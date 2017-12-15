Азербайджанским врачам удалось спасти и выходить мальчика, родившегося с весом в 950 граммов, сообщили Sputnik Азербайджан в Республиканском лечебно-диагностическом центре (РЛДЦ).
Пожалуй, это первый случай за последние годы, когда выживает новорожденный, появившийся на свет в столь малом весе. Кроме того, сам факт его рождения оказался уникальным, так как пациентка (имя матери не разглашается) вот уже восемь лет находится в браке и страдает от систематических выкидышей.
На 28-м году жизни женщина уже отчаялась, что больше никогда не станет матерью, посчитав себя бесплодной. Но произошло чудо. Женщина забеременела и обратилась в РЛДЦ. В клинике выяснилось, что пациентка находилась замужем за близким родственником, что могло стать причиной невынашивания плода.
По словам неонатолога Арзу Гасановой, после рождения малыша, случившегося на 34-й неделе беременности, его немедленно обследовали на предмет возможного риска ретинопатии, был сделан скрининг слуха, а также проведены другие обследования. Исключив все риски, врачи довели мальчика до нормального веса, и новорожденный был выписан из клиники спустя месяц после появления на свет.
Между тем, ранее было принято считать, что дети, рожденные ранее 28-й недели беременности и весом менее килограмма, являются мертворожденными. Однако, с января 2015 года, после перехода Азербайджана на международные нормы живорождения, детей, появившихся на свет начиная с 22-й недели и с весом от 500 граммов, принято считать живорожденными. Современная медицина позволяет выходить таких детей до нормального веса, вернув их родителям.