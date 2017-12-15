Азербайджанским врачам удалось спасти и выходить мальчика, родившегося с весом в 950 граммов, сообщили Sputnik Азербайджан в Республиканском лечебно-диагностическом центре (РЛДЦ).

Пожалуй, это первый случай за последние годы, когда выживает новорожденный, появившийся на свет в столь малом весе. Кроме того, сам факт его рождения оказался уникальным, так как пациентка (имя матери не разглашается) вот уже восемь лет находится в браке и страдает от систематических выкидышей.

На 28-м году жизни женщина уже отчаялась, что больше никогда не станет матерью, посчитав себя бесплодной. Но произошло чудо. Женщина забеременела и обратилась в РЛДЦ. В клинике выяснилось, что пациентка находилась замужем за близким родственником, что могло стать причиной невынашивания плода.

По словам неонатолога Арзу Гасановой, после рождения малыша, случившегося на 34-й неделе беременности, его немедленно обследовали на предмет возможного риска ретинопатии, был сделан скрининг слуха, а также проведены другие обследования. Исключив все риски, врачи довели мальчика до нормального веса, и новорожденный был выписан из клиники спустя месяц после появления на свет.