Процветание иранского народа отвечает интересам Армении. Об этом в интервью телеканалу «Армения» заявил президент Армении Серж Саргсян, комментируя ситуацию вокруг Ирана.

По его словам, желательно, чтобы иранское соглашение по ядерной программе сохранилось, так как это также исходит из интересов Армении. «Процветание иранского народа отвечает интересам Армении. Это приведет к активизации торговли, туристических потоков и контактов между нами», — отметил Саргсян. Он подчеркнул, что Иран «дружественная нам страна». «Уровень нынешнего экономического сотрудничества нас не удовлетворяет. Есть огромный потенциал, и для его реализации в Иране необходимы мир и стабильность».