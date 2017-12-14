Грузинская телекомпания «Рустави-2» со ссылкой на свои источники в четверг сообщает, что в Минске представители грузинских и украинских спецслужб проводят секретные переговоры по вопросу экстрадиции экс-президента Михаила Саакашвили в Грузию.

По информации телекомпании, которую приводит «Интерфакс», с этой целью в Белоруссии находится глава Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии Вахтанг Гомелаури.

При этом телекомпания отмечает, что в СГБ отрицают проведение каких-либо переговоров с украинской стороной.

Между тем, как сообщает телекомпания, в оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) считают, что власти Грузии не хотят экстрадиции М.Саакашвили в Грузию, в связи с чем, возможно, и проводит переговоры с украинскими коллегами В.Гомелаури.

«Власти Грузии, как я смотрю, очень здраво, что является для них редкостью, оценивают создавшуюся ситуацию и они, конечно же, не хотят экстрадицию Михаила Саакашвили в Грузию», — заявил «Рустави-2» председатель парламентской фракции «Национальное движение» Роман Гоциридзе.

По его мнению, «не исключено, что украинские власти оказывают большое давление на власти Грузии, которые растеряны, и поэтому не исключено, что они проводят переговоры».