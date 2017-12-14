Самолеты ВВС США в воздушном пространстве Сирии открыли огонь по российским штурмовикам Су-25. Об этом сообщает российский интернет-портал «Лента.ру» со ссылкой на The Independent.

По словам неназванного американского чиновника, истребители F-22 ВВС США сделали несколько предупредительных выстрелов после того, как российские самолеты Су-25 нарушили согласованную зону полетов, созданную во избежание непреднамеренных инцидентов. После инцидента российские самолеты покинули данный район.

По словам американских источников, ситуация развивалась несколько минут, так как Су-25 несколько раз нарушали разграничительную линию. Как пишет издание, ранее Центральное командование ВВС США указывало на то, что российские самолеты регулярно вторгаются в зоны. контролируемые американской авиацией.