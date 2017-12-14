Известный актёр Валентин Гафт попал сегодня в столичную больницу после неудачного падения. Об этом сообщает Mash.
Отмечается, что театр «Современник» отменил спектакль «Пока существует пространство» и перенёс его на февраль следующего года.
Известный актёр Валентин Гафт попал сегодня в столичную больницу после неудачного падения. Об этом сообщает Mash.
Отмечается, что театр «Современник» отменил спектакль «Пока существует пространство» и перенёс его на февраль следующего года.
Дата: 2017/12/14 22:46
Раздел: Life-style
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