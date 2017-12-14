Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили высказал мнение, что президент России Владимир Путин боится его. Об этом он написал в Facebook после того, как российский лидер упомянул его персону в ходе большой пресс-конференции.

«Меня он ненавидит и боится как черт ладана», — уверен Саакашвили.

Политик также считает, что его трехдневный арест стал итогом совместной работы ФСБ России и Службы безопасности Украины. «Поверьте мне, у меня достаточно опыта для того, чтобы не делать таких заявлений просто на воздух», — отметил он.

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